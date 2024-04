Stendardo | ah l’Inter no? | «Juventus per singoli miglior difesa in Italia»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024)ritiene ladellaperlae che c’è in, superiore anche alche ha subito appena 15 gol. GAP ENORME ? A Rai Sport, Guglielmocosì sulle due rivali: «Laha lache c’è innei. Rabiot giocatore che in pochi hanno in, McKennie, Locatelli. Deve giocare meglio e non può stare a meno 22 punti dal, che vincerà col Cagliari.ha trenta gol in più». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...