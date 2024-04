Stefanos Tsitsipas campione a Montecarlo per la terza volta | regolato Ruud in finale

(Di domenica 14 aprile 2024)è risorto dalle proprie ceneri a. Terzo titolo “1000” della carriera, tutti arrivati nel Principato: sconfitto Caspercon il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e 36 minuti di gioco. Il norvegese ha pagato un inizio a handicap nel primo set, poi non ha sfruttato le occasioni nel secondo. Il greco vince così dopo esser uscito vincitore incredibilmente ieri dal match con Jannik Sinner, anche per una grave svista arbitrale.domina il primo set sin dalle prime battute: la posizione molto arretrata diconsente al greco di girarsi con continuità dalla parte del dritto a sventaglio anche dal lato sinistro. Di fatto il primo parziale termina nel momento in cui l’elenco ottiene il break e difende il turno di battuta successivo, cancellando tre palle ...

Un episodio che ha fatto e farà tanto discutere. Non ci sono dubbi che un errore arbitrale abbia avuto un peso nello sviluppo della partita tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas , valida per la ... (oasport)

