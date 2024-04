Stefano De Martino “soffia” Affari tuoi e Sanremo ad Amadeus? Arriva la conferma dell’addio alla Rai

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 14 aprile 2024) Le trattative per il rinnovo distanno proseguendo ormai da tempo e – come rivelato da Dagospia – ormai si parla di una situazione di stallo. Il conduttore avrebbe ricevuto offerte anche da altre reti come Nove e si starebbe guardando intorno dopo anni da volto di punta della tv pubblica. Sempre secondo il portale diretto da Roberto D’Agostino,Destarebbe cercando di “approfittare” di questa fase di stand by per continuare la sua ascesa in viale Mazzini. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, com’è noto, gode della fiducia del direttore generale Giampaolo Rossi e dei vertici Rai e sarebbe pronto a “rubare” adnon solo– programma dominatore degli ascolti dell’access prime time della tv italiana – ma anche la conduzione del Festival di ...