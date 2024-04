Stamattina in via del Campo Genitori e figli Una giornata per Corallini

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Il ricordo del presidente Alfredo, scomparso qualche settimana fa, è ancora più vivo che mai in casa Acli San Luca San Giorgio. Tanto chealle 10,30 presso il terreno di gioco principale di via Dela Ferrara si svolgerà una partita in suo onore. Un incontro non ufficiale ma particolare simbolico, che metterà di fronte. Del resto,ha sempre trasmesso con semplicità i propri valori di sportività, impegno sociale, lealtà e vita che idell’Acli San Luca San Giorgio vogliono trasmettere ai propri. Ecco quindi un primo esempio concreto dei suoi insegnamenti: considerando l’importanza che ha sempre dato alla famiglia, idei ragazzi classe 2012 hanno organizzato una ...