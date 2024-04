Spettacolo al ‘Massimino’ e tre punti scaccia-crisi | il Catania vince il derby contro il Messina

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 14 aprile 2024) E’ delilsiciliano valevole per la 36ª giornata del campionato di Serie C Girone Cil. Basta una rete dell’attaccante Di Carmine al 25? per decidere il posticipo di lusso. In uno stadiosold out i padroni di casa si sono imposti con il minimo scartouna squadra ancora in corsa per un piazzamento playoff. Ilsi riscatta dopo 3 sconfitte consecutive e la classifica adesso fa meno paura: con 42il distacco dalla zona playout è di due. Sfuma quasi definitivamente, invece, il sogno playoff del: il distacco dal 10° posto è di 4, a 2 giornate dal termine. Il, inoltre, non è ufficialmente salvo. La ...