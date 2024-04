(Di domenica 14 aprile 2024) Sono già otto, dall’inizio del 2024, di cui tre negli ultimi giorni, le determine dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Passerini (nella foto), che permettono di accendere disco verde alla rateizzazione o alla rimodulazione del pagamento dei debiti accumulati per il canone di locazione delle case di edilizia popolare. Sintomo chiaro di moltein crisi o che comunque fanno fatica a far quadrare il bilancio domestico. Le somme arretrate vengono dunque spalmate in diverse rate, in modo da dare la possibilità agli utenti di affrontare con serenità lee di non arrivare a un punto di non ritorno. I piani di ammortamento dei debiti sono stati applicati anche nel corso del 2023 e sono stati in tutto venti, mentre nel 2022 è stato acceso disco verde per diciassette. A volte si tratta anche ...

Spese e canoni non pagati. Approvate le rateizzazioni alle famiglie in difficoltà - Già otto i piani di ammortamento approvati quest’anno dall’amministrazione comunale per gli inquilini delle case popolari che fanno fatica a far quadrare il bilancio domestico.ilgiorno

Affitti: canoni di locazione in aumento: ecco una mappatura delle città più care - Affitti, da diverso tempo i canoni di locazione sono in aumento: scopriamo in questa guida quali sono le città più care.tag24

SelfyConto di Banca Mediolanum: il conto gratuito per gli Under 30 - SelfyConto di Banca Mediolanum è un conto gratuito per tutti gli under 30, mentre per tutti gli altri soltanto il primo anno.punto-informatico