Sperlonga Stabilimento balneare in fiamme | danni alla struttura in legno e alla cucina

Incendio in uno Stabilimento balneare di Sperlonga - Il 13 aprile 2024, alle ore 20.00 circa, in Sperlonga, Via del Porto snc, presso uno Stabilimento balneare, si sono sprigionate delle fiamme che hanno distrutto una parete in legno e causato danni all ...gazzettinodelgolfo

Addio a Mira, la labrador eroina del litorale laziale - A Sperlonga, nel tratto tra la spiaggia dell'Angolo e il Lido ... aveva salvato una ragazza di 22 anni nel tratto di spiaggia libera tra lo Stabilimento Il Gabbiano e lo Stabilimento dell'Aeronautica ...romatoday

È morta Mira, il labrador bagnino delle spiagge del litorale laziale - È morta Mira, il labrador bagnino delle spiagge del litorale laziale. Montalto di Castro - Lo scorso 23 luglio aveva aiutato una ragazza nelle vicinanze dello Stabilimento Il Gabbiano - Il suo interve ...tusciaweb.eu