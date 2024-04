Spalletti torna al Maradona per la prima volta dopo lo scudetto CorSport

(Di domenica 14 aprile 2024) Alc’è un ospite d’onore. Sugli spalti dello stadio, ad assistere a Napoli-Frosinone ci sarà l’attuale ct della nazionale italiana, Luciano. L’ex tecnico del Napoli è l’artefice dellodell’anno scorso. A Sky segnalano come«Sia visibilmente emozionato». Il ritorno dialLo riporta il Corriere dello Sport: “L’attuale commissario tecnico della Nazionale italiana,la vittoria della scorsa stagione, non era mai piùto. Sarà dunque lache rivedrà la sua ex squadra in casa da vicino. Il fischio d’inizio della sfida è in programma per le 12:30. Sulla panchina azzurra ovviamente ci sarà Francesco Calzona. L’allenatore,...

