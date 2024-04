Spalletti torna a Napoli | sorpresa ai tifosi | il motivo

(Di domenica 14 aprile 2024) Lucianoallo stadio Maradona. L’ex tecnico azzurro mette piede all’ombra del Vesuvio per unpreciso. Lucianoall’ombra del Vesuvio dopo la memorabile pagina di storia scritta con gli azzurri nella passata stagione. Stamani, il commissario tecnico della nazionale italiana ha rimesso piede in quel diper assistere al lunch match di campionato contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, gara valevole per la 32esima giornata di Serie A. La presenza allo stadio Diego Armando Maradona dell’ex allenatore dei partenopei è stato conseguentemente accolto con grande entusiasmo dal popolo azzurro. Dopo l’annuncio dello speaker, dagli spalti è partita una commovente standing ovation, accompagnata da una serie di cori all’indirizzo dello storico ...

Si dice che si torna sempre dove si è stati bene, e Luciano Spalletti , attuale ct della Nazionale attesa dagli Europei in Germania, non sembra... (calciomercato)

Dopo lo scudetto, Spalletti torna per la prima volta al Maradona. Ed è ovazione - Il ct azzurro è tornato per la prima volta nella città che lo ha visto trionfare nella scorsa stagione. Per lui cori, una lunga dedica e... un filo di imbarazzo ...gazzetta

Spalletti al Maradona, assisterà a Napoli-Frosinone: prima volta da ex - Grande sorpresa sugli spalti dello stadio Diego Armando Maradona, ci sarà anche Luciano Spalletti, ex tecnico del Napoli. Il Napoli alle ore 12.30 scenderà in campo allo stadio Diego Armando Maradona ...areanapoli

Spalletti in tribuna per Napoli-Frosinone, prima volta al Maradona dopo lo scudetto - Il commissario tecnico della nazionale Luciano Spalletti torna al 'Maradona' per la prima volta dopo la straordinaria stagione alla guida del Napoli culminata con lo scudetto conquistato al termine ...repubblica