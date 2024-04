Sospetto uso di cocaina | arrestati studenti delle scuole medie

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 14 aprile 2024) Due giovanissimi ragazzi di una scuola media sono statiper un presunto uso di, per loro non è la prima volta Il Giappone è tra i paesi più ostili nei confronti dello spaccio, del possesso e dell’utilizzo della droga. Qui le leggi e le condanne sono durissime, non esiste la distinzione tra la ‘semplice’ marijuana – legale in alcune parti del mondo – e tutte le altre droghe così dette ‘pesanti’. Ogni genere di sostanza stupefacente è considerata è trattata allo stesso modo e ciò che fa la differenza è solo la quantità di cui si possiede o fa uso, anche a scopo terapeutico. Negli ultimi anni il numero di arresti è aumentato in maniera notevole. Polizia in una scuola (Ansa Foto) – Cityrumors.itNel 2021 ce ne sono stati circa 400 in più rispetto all’anno precedente, per un totale di 5482 solo riguardanti la fruizione di quella che a ...