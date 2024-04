(Di domenica 14 aprile 2024) Pisa, 14 aprile 2024 - Una rapida e efficace azione diè stata messa in atto oggi dalla Squadra deideldi Pisa, intervenuta tempestivamenteViadinel Comune di. Alle 14, idelsono stati chiamati a intervenire per un incidente che ha coinvolto due escursionisti: un uomo e una donna. Durante l'affronto della, uno dei due ha subito una caduta che ha reso impossibile la sua risalita. Il personale altamente specializzato deidel, esperto in manovre speleo-alpinistiche, ha immediatamente raggiunto la zona dell'incidente, affrontando terreni impervi e difficoltosi. In stretta ...

Casazza . Un grave Incidente stradale si è verificato intorno alle 9 della mattina di venerdì (5 aprile) in via Nazionale a Casazza , all’altezza del supermercato Migross. Sarebbe rimasto coinvolto un ... (bergamonews)

Andrea Dovizioso ha riportato un trauma cranico a seguito di un Incidente sulla pista da motocross di Terranuova Bracciolini (Arezzo). Non è in pericolo di vita (notizie.virgilio)

brutto incidente in un allenamento per Andrea Dovizioso . Il 38enne pilota romagnolo, campione del mondo nel 2004 con la classe 125, è caduto su una pista di cross a Terranuova Bracciolini (Ar). ... (gazzettadelsud)

Cade durante una ferrata, escursionista soccorsa con Pegaso - E’ accaduto nel comune di Buti, sulla via Ferrata di Sant’Antone. Vigili del fuoco e Soccorso Alpino sul posto ...lanazione

Soccorso sulla Via Ferrata di Sant'Antone a Buti, intervento dei Vigili del Fuoco - Pisa, 14 aprile 2024 - Una rapida e efficace azione di Soccorso è stata messa in atto oggi dalla Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa, intervenuta tempestivamente sulla Via Ferrata di Sant'Antone nel ...lanazione

Rissa in un locale a Roma, ferito un 52enne - Un uomo è stato Soccorso nella notte in un locale dopo essere rimasto ferito durante una rissa. E' accaduto in via di Grottarossa a Roma. L'uomo, un 52enne, è stato portato in ospedale in codice rosso ...ansa