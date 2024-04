Sinner | l’errore dell’arbitro e perché Jannik non si è fermato Così ha vinto Tsitsipas

(Di domenica 14 aprile 2024) L’episodio nel terzo set consul 3-1: la giudice arbitro Aurelie Tourte non ha chiamato palla fuori nonostante lo fosse di almeno cinque centimetri.ha sbagliato a non fermarsi: «Non è il mio lavoro, io penso a giocare, non faccio l’arbitro»

Montecarlo, 14 aprile 2024 – La sconfitta di Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Montercarlo non è passata inosservata. Non tanto perché Stefanos Tsitsipas ha interrotto la striscia ... (sport.quotidiano)

La seconda di servizio è forte, rischiosa, fuori di circa 20 centimetri. Tutti se ne accorgono, sugli spalti come in televisione. È doppio fallo Tsitsipas, secondo break per Jannik Sinner nel terzo ... (ilfattoquotidiano)

Come ha fatto l’arbitro di Sinner-Tsitsipas a commettere il grave errore: c’è una spiegazione - L’errore del giudice di sedia Aurelie Tourte ha inciso sull’andamento di Sinner-Tsitsipas a Montecarlo. Un errore grave, che dal 2025 non sarà più possibile.fanpage

Sinner, come sta dopo l'infortunio a Montecarlo Ecco quando torna in campo, la tappa a Madrid in vista di Roma e Parigi - Una sconfitta che sa di beffa per Jannik Sinner che nella semifinale di Montecarlo ha dovuto, di fatto, consegnare la vittoria a Tsitsipas, a causa di un problema fisico. L'azzurro si ...ilgazzettino

Sinner non ha perso per un errore arbitrale - Nel caso specifico il dubbio nasce da una riflessione che molti sembrano ignorare: Sinner ha perso per un errore arbitrale o per questioni fisiche e tecniche giunte a margine di una striscia vincente ...tennisitaliano