Sinner ha perso anche per un clamoroso errore dell’arbitro | perché sulla terra rossa non c’è l’occhio di falco e cosa cambia dal 2025

(Di domenica 14 aprile 2024) La seconda di servizio è forte, rischiosa, fuori di circa 20 centimetri. Tutti se ne accorgono, sugli spalti come in televisione. È doppio fallo Tsitsipas, secondo break per Janniknel terzo set. O meglio, sarebbe,l’unica a giudicare buona la palla è la giudice di sedia. L’azzurro pecca forse d’inesperienza, non ferma il gioco, perde il punto e quando segnala a Aurelie Tourte il segno “out” ormai è troppo tardi. È l’episodio che, di fatto, ha deciso la semifinale di Montecarlo, a cui poi hanno fatto seguitoi problemi di crampi dell’altoatesino, dovuti sicuramente alla stzza e, forse,al nervosismo per la situazione appena vissuta. Un fatto cheha commentato con la solita grande signorilità nel post partita, ma questo non cancella una grave svista ...