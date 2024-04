Sinner e l’errore del giudice | perché non si usa l’Occhio di Falco sulla terra rossa Ma dal 2025 cambia tutto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Montecarlo, 14 aprile 2024 – La sconfitta di Janniknella finale del Masters 1000 di Montercarlo non è passata inosservata. Non tantoStefanos Tsitsipas ha interrotto la striscia vincente del numero due del mondo quandosul secondo break point a disposizione dell’azzurro nel terzo set un’errata valutazione arbitrale ha assegnato un punto decisivo all’avversario dell’italiano. Ildi sedia Aurelie Tourte non ha infatti chiamato fuori la seconda di servizio del tennista greco, con il gioco che è continuato eche ha perso il punto per un “doppio fallo” non sanzionato. Un punto che se fosse stato giocato nel Masters 1000 di Montecarlo delsarebbe andato al giocatore di Sesto Pusteria visto l’arrivo previsto anche...