Simona Ventura dà forfait | che succede in diretta

(Di domenica 14 aprile 2024)dà. Dopo la paresi facciale che l'ha colpita la settimana scorsa, la conduttrice ha voluto ugualmente essere presente all'appuntamento con "Citofonare Rai2". Ma subito dopo l'inizio del programma ha dovuto abbandonare laperché si sentiva stanca. "Mi sento di andare a riposo - ha detto in- L'ho fatto, c'ho provato, però. Paola mi sento di andare a riposo. Quindi so che farai benissimo anche senza di me”.ha raccontato che la settimana scorsa si è svegliata con mezza faccia bloccata. Gli esami a cui si è sottoposta hanno riscontrato la paralisi del settimo nervo cranico facciale. Ha iniziato le cure – come dichiarato da lei stessa – “con il cortisone, per almeno una settimana. Sto prendendo anche un antivirale perché potrebbe essere ...

