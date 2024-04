Simona Ventura costretta ad lasciare Citofonare Rai2 | “C’ho provato | ma…”

(Di domenica 14 aprile 2024) Lo scorso 7 aprile, nel corso del consueto appuntamento con, aveva raccontato di essersi svegliata con una paresi facciale. “Da ieri ho mezza faccia bloccata. Non è niente di che, è il freddo, mi sto curando. Ragazzi succede, l’importante è che è assolutamente transitorio. Mai mollare“, aveva rassicurato la conduttrice, che aveva anche spiegato di essersi sottoposta a degli esami medici. Da questi ultimi era emersa una paralisi del settimo nervo cranico facciale. “Ho iniziato le cure con il cortisone, per almeno una settimana. Sto prendendo anche un anti virale, perché potrebbe essere partita un’infiammazione. E anche vitamine“, aveva aggiunto. Tuttavia, durante l’odierna puntata di, la protagonista della ...

Simona Ventura lascia Citofonare Rai2 a causa della paresi al volto. Domenica scorsa la conduttrice era andata ugualmente in onda, sperando che il problema si risolvesse in pochi giorni, ma la ... (today)

Simona Ventura dice basta. Decisione sofferta per la popolare conduttrice che nei giorni scorsi è stata colpita da una paresi facciale. Un brutto guaio per chi con il viso ci lavora e deve ... (caffeinamagazine)

Simona Ventura lascia Citofonare Rai2 a causa della paralisi facciale: l'annuncio in diretta della conduttrice - Simona Ventura decide di fermarsi e lasciare la conduzione di Citofonare Rai2 dopo i problemi al volto causati dalla paralisi facciale ...notizie.virgilio

Simona Ventura e la paralisi facciale, di nuovo in onda a “Citofonare Rai 2”. Poi è costretta a lasciare: «C'ho provato» - Simona Ventura, icona della televisione italiana, ha voluto dimostrare ancora una volta la sua dedizione al lavoro, presentandosi di nuovo alla conduzione di “Citofonare Rai 2”, al fianco della ...ilmattino

Simona Ventura di nuovo in onda con la paresi facciale, poi abbandona la diretta: «Ci ho provato, ma devo riposare» - Simona Ventura è tornata in onda, domenica 14 aprile, a «Citofonare Rai2», con metà viso bloccato da una paresi, come già accaduto la scorsa settimana . La conduttrice però, a metà puntata circa, ha a ...video.corriere