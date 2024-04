“Siamo alla follia!” Amici 23 | choc al momento dell’eliminazione | la decisione dei giudici non ha precedenti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 14 aprile 2024) Una puntata, quella di sabato 13 aprile di23, destinata a passarestoria del programma. Unadel genere presa da un giudice non si ricorda a memoria. Si tratta dell’ennesimo colpo di scena dopo quella di continuare a tenere in gara virtualmente Gaia, ko per tre settimane per un infortunio e sostituita da una ballerina che ne farà le veci. Unache aveva sollevato polemiche sia in casetta, con gli allievi che poco avevano gradito questa mossa della produzione. >>“Assurdo, c’è un altro ritiro”. Isola dei Famosi, l’incubo continua: altra tremenda notizia per Vladimir. “Si è fatto malissimo” Sia fuori, con il pubblico che aveva gridato al broglio: “Gaia fosse una persona corretta sarebbe lei ad alzarsi e dire: mi dispiace, devo rinunciare al mio sogno ma non è corretto. Non si ...