Si è portato una mano al petto | poi il malore | calciatore crolla in campo | cosa è accaduto

Campi Bisenzio (Firenze), 14 aprile 2024 – Unimprovviso, il giocatore che si porta unaal, poi alla testa, quindia terra. Aveva appena scagliato un tiro verso la porta Mattia Giani, 26 anni, giocatore del Castelfiorentino United, squadra di Eccellenza che stava giocando il match in una bella domenica di aprile contro il Lanciotto Campi, squadra di Campi Bisenzio. La partita era iniziata alle 15 al comunale "Ballerini" di Campi. Tutto come sempre: il trasferimento al, le ultime raccomandazioni degli allenatori, il riscaldamento e quindi la partita. Mattia Giani è tra gli atleti scelti per l'11 iniziale. Ungià di esperienza, con tante squadre in carriera tra Grosseto, Savona, le giovanili nell'Empoli. Al 14' del primo tempo il ...

