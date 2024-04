Shomurodov | «Cagliari | potevamo vincere! Ranieri importante»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024)dopo Inter-terminata sul punteggio di 2-2, in un’intervista rilasciata su DAZN ha parlato del suo gol realizzato a San Siro. IL COMMENTO – Eldordopo Inter-ha parlato così: «Peccato,! Anche un punto va bene. Ogni punto per noi è. Dopo l’infortunio è stato difficile, adesso però sono tornato nella forma che volevo, mi sento bene. Il mister è troppoper me, lui ci dice sempre di non mollare e andare in campo come se fosse una finale». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...