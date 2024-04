(Di domenica 14 aprile 2024)diperannuale deldiinlungo le spiagge libere cittadine per la stagione balneare 2024, l’importo messo in bilancio è di 274.000 euro. Il criterio per l’aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa proposta al Comune. Previsto il posizionamento di tredici stazioni di, le cosiddette torrette di avvistamento, e questi i tratti di spiaggia da coprire su una lunghezza di litorale di un chilometro e duecento metri circa: sul lungoPiermanni la spiaggia libera a sud dello chalet Antonio (150 metri lineari), tra gli chalet Solemar e Kitesurf (65 metri lineari), tra il Kitesurf e Lido Cristallo (65 metri); sul lungonord, dallo stabilimento ...

Un Finanziere fuori servizio ha salva to la vita a un uomo di 70 anni dopo che la sua auto era precipitata in un dirupo a Bacoli . Bacoli : Finanziere fuori servizio salva anziano caduto con l’auto in ... (teleclubitalia)

Ostia, 11 aprile 2024 – Sit in sotto la sede del X Municipio : un gruppo di assistenti bagnati si è riunito per chiedere “l’internalizzazione degli assistenti bagnanti”. “Salvataggio servizio ... (ilfaroonline)

Servizio di salvataggio in mare. Gara di appalto per l’affidamento - Il Comune di Civitanova lancia gara d'appalto per Servizio di salvataggio in mare sulle spiagge libere, con budget di 274.000 euro per la stagione balneare 2024.ilrestodelcarlino

Mobilitazione dei bagnini: "Così rischiamo la vita" - Partita la petizione per chiedere la modifica dell’ordinanza della Capitaneria "La stagione balneare è troppo corta e l’isola di sorveglianza molto ampia".msn

Porto di Genova, altri 15 anni di Servizio per Rimorchiatori Mediterranei - GENOVA - Più di cento anni di Servizio a cui se ne aggiungeranno altri 15: Rimorchiatori Riuniti Porto di Genova, società controllata al 100% da Rimorchiatori Mediterranei, ha ottenuto l'assegnazione ...primocanale