Serie D Girone B Un quartetto lombardo all’assalto della vetta

(Di domenica 14 aprile 2024) Piacenza in testa a quota 66 punti e Caldiero Terme a una lunghezza. Alle loro spalle, nelD, uno scalpitante poker di lombarde formato da Desenzano, Pro Palazzolo, Varesina e Arconatese. Alla vigilia34a giornata di campionato in programma oggi alle 15, il discorsoclassifica resta apertissimo. Piacenza e Caldiero saranno impegnate sul campo amico, rispettivamente con una Clivense in posizione tranquilla e una Castellanzese in zona pericolante. La Varesina cercherà riscatto da tre stop di fila al Mari contro un Legnano bisognoso di punti per mettersi in sicurezza. Il Desenzano riceve una Casatese reduce dalla vittoria contro la Pro Palazzolo e l’Arconatese ospita la Folgore Caratese. La Pro Palazzolo riceve la Virtus ...

Il video con Highlights e gol di Brindisi-Sorrento 2-0, match valido per il 36° turno del girone C della Serie C 2023 / 2024 . Al “Fanuzzi” arriva la terza vittoria consecutiva per i padroni di casa, ... (sportface)

Gli Highlights e i gol di Monterosi Tuscia-Giugliano 3-1, match della trentaseiesima giornata del girone C della Serie C 2023 / 2024 . Vittoria importante per i padroni di casa, che si impongono grazie ... (sportface)

Il cartellone del weekend. Serie D, il Ravenna col Progresso guarda a San Mauro: arriva il Carpi - Tre giornate al termine, il duello in vetta per la C si accende. Eccellenza, Cava Ronco in casa del Tropical Coriano.msn

Mantova-Vicenza dal sapore di B - Nella trentaseiesima giornata del Girone A di Serie C, Mantova e Vicenza si sfidano in una partita di alto livello. I virgiliani festeggiano la promozione, mentre i veneti puntano ai play off. Altri ...ilgiorno

Sammaurese, guardia alta. Gara ostica contro il Carpi - Il pericolo numero uno ovviamente è Simone Saporetti visti i venti gol già segnati ma fermare lui non basta. Tutte le squadre, anche le più forti possono avere se non un lato debole quello almeno più ...ilrestodelcarlino