Serie B | Venezia-Brescia 0-0 LIVE

Questo pomeriggio alle 16.15, allo stadio Penzo, il Venezia ospita il Brescia nella gara valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie B. Match da non perdere con i padroni di casa ... (metropolitanmagazine)

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Brescia-Venezia, sfida valida come 27^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Scontro di alta classifica che potrebbe dire molto anche in ottica ... (sportface)