Serie B | il Brescia affonda in laguna | 2-0 per il Venezia

(Di domenica 14 aprile 2024)– Ilnon riesce a fermare la voglia deldi conquistare la promozione diretta inA e insi arrende a un gol per tempo di Tessmann. La squadra di Vanoli conferma le sue indubbie qualità, ma la formazione di Maran, pur costretta a soffrire le folate dei padroni di casa, tiene testa ai quotati rivali e mantiene aperta la contesa sino al 90’, quando il raddoppio dei veneti spegne definitivamente le speranze di rimonta dei biancazzurri. Sospinto dai buoni risultati dell’ultimo periodo, ilparte bene al “Penzo”. Sono le Rondinelle le prime a fare gioco e a chiamare al lavoro l’ex Joronen. Intorno al 10’, però, sale il ritmo degli arancioneroverdi, che cercano di far valere le loro doti, costruendo un prolungato palleggio e rendendosi insidiosi ...

