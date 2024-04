Serie B 2023 2024 | il Venezia vince e convince | Tessmann stende il Brescia

(Di domenica 14 aprile 2024) Ilbatte 2-0 ilnella trentatreesima giornata di. Dopo aver collezionato un punto in due partite, la squadra lagunare torna are e sale a quota 61 punti in classifica, a -3 dal Como secondo e -8 dal Parma capolista. Al 20? èa portare in vantaggio i padroni di casa, ed è sempre lo statunitense al 90? a chiudere i giochi con la doppietta. Dopo due successi di fila, ilrimane a 45 punti, due in più del Pisa nono. SportFace.

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Cremona , sfida valida come 27^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . Momento delicato della stagione delle Vu Nere, che, con la sconfitta, l’ennesima, in ... (sportface)

Serie B 2023/24, tutti i risultati della trentatreesima giornata! - Ecco tutti i risultati della trentatreesima giornata di Serie B 2023/24 e la classifica. Scatto promozione per il Como, ok Venezia e Catanzaro.generationsport

Catania – Messina: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Catania-Messina di domenica 14 aprile in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C ...calciomagazine

Inter Cagliari streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A - Inter Cagliari streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 14 aprile 2024, alle ore 20,45 ...tpi