Serie A1 Cp Grosseto sconfitto Il Forte vince 4-1

(Di domenica 14 aprile 2024) Il Cpin casa per 4-1 daldei Marmi. La regular season dei ragazzi di Michele Achilli si chiude al sesto posto. Il che vuol dire affrontare nei quarti di finale i cugini del Follonica. All’8’ un fallo di Alessandro Franchi viene sanzionato con una punizione di prima che il bomber principe di A1, Federico Ambrosio, piazza alla sinistra di Català. I biancorossi provano prontamente a recuperare ma Gnata si supera su Thiel e Franchi. Al 14’ il portiere versiliese ferma con il guantone una straordinaria serpentina di Franchi, stoppato da Gnata anche dopo qualche istante. Iltiene bene il campo e diverte, mettendo in affanno la capolista, intenzionata a difendere il primato. Ildei Marmi subisce, ma al 18’ Pedro Gil, che ha disputato l’ultima partita di regular ...

Volkswagen T-Cross 1.0 tsi Life 115cv dsg nuova a Grosseto - Annuncio vendita Volkswagen T-Cross 1.0 tsi Life 115cv dsg nuova a Grosseto nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...automoto

Tombesi Ortona e New Taranto come Maccan Prata e Ternana: le Fab Four per la Serie A2 Élite - Conclusa la terza Serie nazionale, con l'ultima giornata di campionato che ha portato con sé tutti i verdetti nei quattro gironi. Tombesi Ortona e New Taranto seguono le orme di Maccan Prata e ...divisionecalcioa5

Poule salvezza, le ragazze della Gea in formato ridotto contro Montecatini - Grosseto - La formazione di Serie C della Gea Basketball Grosseto riparte domenica alle 18,30 dalla trasferta di Montecatini, nella quarta giornata della ...ilgiunco