Serie A – Sassuolo-Milan 2-1 | concluso il primo tempo | LIVE NEWS

Rafael Leao riporta in Milan in partita al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo. Super gol al termine di un'azione personale del portoghese (pianetamilan)

Sassuolo-Milan: ecco le formazioni ufficiali del match di Serie A! - Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in ...ilmilanista

Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli rivoluziona la squadra - Il Milan scenderà in campo contro il Sassuolo per una sfida interlocutoria in Serie A. Infatti i rossoneri non hanno più granché da chiedere a questo campionato, considerando il distacco dall’Inter e ...spaziomilan

Serie A: in campo Sassuolo-Milan 2-0 LIVE - Sassuolo-Milan 2-0 al 10'! Rete di Laurienté. Thorstvedt manda Laurienté nello spazio alle spalle di Florenzi che viene bruciato dal francese. Sportiello respinge la prima conclusione dell'avversario ...ansa