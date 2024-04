Serbia | Ft | acquisterà da Francia caccia Rafale Dassault per 3 mld

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 14 aprile 2024) Roma, 14 apr. (askanews) – Lasi prepara a firmare il più grande accordo sulle armi della sua storia moderna con la, segno di come la guerra della Russia in Ucraina stia spingendo uno dei più stretti alleati di Mosca a diversificare i suoi acquisti di armi. Lo riporta il Financial Times specificando che Belgrado sta pianificando un ordine da 3 miliardi di euro per una dozzina di aerei dafrancesida parte diAviation, segnando un impegno a lungo termine verso l’Occidente dopo decenni di affidamento sugli aerei russi. Dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha frustrato le capitali europee rifiutandosi di aderire alle sanzioni occidentali contro il regime di Vladimir Putin e mantenendo la ...