Serale di Amici 23 | spunta il vero motivo della mancata eliminazione | c’entra Gaia?

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di domenica 14 aprile 2024) L’ultima puntata deldi23 ha visto un momento alquanto singolare. A rischioc’erano Lil Jolie e Sarah, ma il verdetto è stato sospeso perché Michele Bravi non ha votato. Il giudice, non a caso, ha chiesto più tempo prima di prendere una scelta e le due allieve sono tornate in casetta. Una decisione che ha fatto piuttosto discutere e che ora sembrerebbe trovare un’ipotesi poi non così improbabile. Si vocifera, infatti, che il programma abbia preso tempo per consentire il recupero di, infortunatasi di recente.di23: una scelta che non convince L’epilogo dell’ultimo appuntamento deldi23 ha diviso l’opinione pubblica. Michele Bravi ha chiesto un’altra settimana per decidere ...