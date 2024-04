Senza frontiere Napule è

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 14 aprile 2024) Raul è un uomotempo, un viandante immortale che non si ferma mai. Solo casualmente è nato a Santiago del Cile. Non è un semplice turista, né un viaggiatore tradizionale; lui è un distopico Cittadino del Mondo, un Ambasciatore dell’anima errante. Dall’età di 16 anni ha deciso di abbracciare uno stile di vita fuori dagli schemi, un percorso atipico e non convenzionale. Con i suoi dreadlocks ormai grigi ma ancora impattanti, si sposta da un paese all’altro incessantemente,sosta né riposo. Quando giunge in un luogo nuovo, non si limita a esplorarlo superficialmente: vi trascorre un mese intero, immergendosi completamente nella sua ese nella sua cultura, vivendolo appieno. Poi, nel mese successivo, si dedica invece a svariate attività lavorative, consacrandosi ad esse con impegno e sacrificio per 15-18 ore al giorno. Si ...