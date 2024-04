Sembra incredibile | ma in Toscana può tornare anche la neve | crollo termico | ecco quando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) Firenze, 14 aprile 2024 – Un’inversione totale del meteo in. In un aprile in cui sta succedendo di tutto. Dal caldo estivo che ha caratterizzato il weekend del 13 e 14, si passerà a temperature più bassedi 15 gradi e più. Questo perché l’anticiclone che ha appunto portato temperature estive, con punte di 34 gradi, collasserà cedendo il posto a correnti fredde che porterannopioggia. Mascatterà l’inversione di tendenza? L’ora x è prevista per mercoledì 17 aprile. E’ in questa giornata che le temperature crolleranno, secondo il Lamma. Già da martedì 16 le prime piogge interesseranno in mattinata la parte nord della, con la provincia di Massa Carrara in particolare. Poi nel pomeriggio ci sarà un aumento della nuvolosità nelle altre zone. Ma se da un lato ...