Sei Nazioni femminile 2024 | l’Italia può poco contro la Francia | a Parigi finisce 38-15 per le transalpine

(Di domenica 14 aprile 2024) Secondo ko per l’Italrugbynel terzo turno del Guinness Sei. Alle Azzurre, vittoriose nella giornata precedente in trasfertal’Irlanda, non riesce l’impresale forti francesi allo Stade Jean Bouin di. Davanti a più di 13mila spettatori, con un’atmosfera meravigliosa, le padroni di casa dominano nel punteggio e si impongono con lo score di 38-15. Laresta a punteggio pieno, ottenendo la terza vittoria dopo quelleIrlanda e Scozia, mentreresta a quota 5 punti e sabato prossimo si appresta a sfidare in casa la Scozia. LA PARTITA – Un match in salita sin dalle fasi iniziali per le ragazze di coach Raineri, che subiscono la prima meta dopo appena due minuti per mano di ...