Sei Nazioni di Rugby Femminile | l’Italia cede alla Francia 38-15

(Di domenica 14 aprile 2024) Parigi, 14 aprile 2024 –38-15. E’ una terza giornata difficile per le Azzurre al Seidi. Le padrone di casa conquistano 5 preziosi punti con una splendida prestazione, dopo la gara in salita con la Scozia. Si prendono il secondo posto nella Classifica del Torneo. Il racconto della partita e il tabellino – fede.it La cronaca di-Italia Laparte fortissimo: calcetto di Queyroi per l’inserimento di Vernier, poi cariche verticali di Deshayes e Sochat prima della seconda apertura al largo da parte della mediana francese, con Konde che marca la meta del 7-0. Le padrone di casa continuano ad insistere: Vernier attacca la linea e trova ancora una volta il ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:25 Buona reazione delle azzurre nel secondo tempo, specialmente con la doppietta di D'Incà, la numero 11 è stata nettamente la migliore azzurra in

Secondo ko per l'Italrugby femminile nel terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2024 . Alle Azzurre, vittoriose nella giornata precedente in trasferta contro l'Irlanda, non riesce l'impresa contro le

