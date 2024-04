Se perfino Sala stronca i compagni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) La superiorità morale della sinistra si è fermata a Bari e Torino, moneta tonante in cambio di voti, c'è un po' di tutto, corruzione e altro malaffare, queste le accuse. La superiorità dem si era già fermata a Bruxelles, stazione “Qatargate”, valigette traboccanti di soldi per fare gli interessi degli emiri: a Roma, nel quartier generale del Nazareno, erano rimasti tutti zitti. L'unico a esporsi sullo scandalo, da Bruxelles, era stato l'euro-dem Brando Benifei per il quale la socialista Eva Kaili – finita in carcere per sei mesi – al momento delle manette non era già più di sinistra: «Ci sono rumors abbastanza convincenti», così a La7, «che la Kaili stesse passando al centrodestra»; fragorose risate in studio e il deputato forzista Alessandro Cattaneo che lo sbertuccia: «Prendetevi le vostre responsabilità e scendete dal piedistallo, non avete alcuna superiorità morale». C'è poi la ...