Se i profitti balneari vanno alla collettività | cos’è e perché può funzionare il ‘G20 delle spiagge’

(Di domenica 14 aprile 2024) Un gruppo di venti comuni italiani sperimenta da tempo un modello di gestione dei servizi sulle spiagge marittime e lacustri. Potrebbe essere generalizzato su tutto il territorio nazionale, senza la necessità di indire gare per le relative concessioni. di Fausto Capelli (Fonte: lavoce.info) Una proposta che nasce da una sperimentazione Sull’attuazione della “direttiva Bolkestein” (n. 2006/123), che regola il mercato europeo dei servizi, l’Italia è in grave ritardo. Lo è in particolare su quelloconcessioni, paralizzata dal veto posto dcategoria degli attuali titolariconcessioni per lo sfruttamento economico dei litorali. La proposta di soluzione del problema illustrata in questo articolo si ispira a un’esperienza che già da tempo ha successo nel nostro paese nel gestire i problemi connessi ...