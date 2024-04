Se gli rimane un po' di tempo Bonaccini | duro affondo contro Conte | caos a sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) "Consiglierei a Giuseppedi occuparsi un po' meno del Pd e un po' più della destra al governo del Paese. E, magari, anche di ciò che sta accadendo nel mondo. Se gliun po' di": Stefano, governatore dell'Emilia Romagna nonché presidente del Partito democratico, lo ha detto in riferimento ai recenti attacchi lanciati dal leader grillino dopo le inchieste che hanno scosso i dem sia in Puglia che in Piemonte. "Mi riterrò soddisfatto - ha dettoquesta mattina in un'intervista a La Stampa - nella misura in cui sarà applicato il patto per la legalità che abbiamo preparato e messo a disposizione di tutti, per prevenire malaffare e infiltrazioni. Il M5S è in una fase nuova, nonalla finestra a urlare 'onestà' e inveireil ...