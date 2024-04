Scuole e Ramadan | Valditara al contrattacco dopo il caso Pioltello | «Mai più chiusure per festività non riconosciute dallo Stato»

(Di domenica 14 aprile 2024) Giuseppetorna suldell’Istituto Iqbal Masiq dichiuso il 10 aprile in occasione della fine del. E lo fa questa volta ad un evento rigorosamente di partito. Dal palco della Festa della Lega a Varese (per i 40 anni dalla fondazione), il ministro dell’Istruzione ha annunciato un nuovo provvedimento che vieterà alledi chiudere «in occasione di unanon riconosciuta». Un mese fa circae lo stesso leader del partito Matteo Salvini si erano scagliati contro la decisione presa dal consiglio d’Istituto didi sospendere le lezioni per permettere agli studenti di fede musulmana di festeggiare l’Eid-El-Fitr. «Il mio compito è quello di far ...

Il 62% degli italiani sui social network si oppone alla chiusura delle Scuole e delle università per la fine del Ramadan . È quanto emerge da una ricerca condotta in esclusiva per Adnkronos da Vis ... (orizzontescuola)

"Non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta dallo Stato". Ad annunciarlo è il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. Il riferimento è al caso ... (today)

Scuole chiuse nelle festività non riconosciute dallo Stato, come ad esempio per feste ggiare la fine del Ramadan ? Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara prende una posizione... (leggo)

Scuola, Valditara: Stop alle chiusure durante le festività non riconosciute - Alla fine è arrivato l'annuncio ufficiale: Scuole e istituti di tutta italia non potranno più chiudere in occasione delle festività non riconosciute ...ecovicentino

Il ministro dell'Istruzione annuncia un nuovo provvedimento dopo la scelta dell'Istituto di Pioltello per il Ramadan - In risposta alle polemiche sollevate dalla chiusura di una scuola per festeggiare il Ramadan, il ministro dell'Istruzione, ...41esimoparallelo

“Le Scuole non potranno più chiudere per festività non riconosciute”: Valditara dopo il caso Pioltello - Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara vieta la chiusura delle Scuole durante festività non riconosciute dallo Stato ...notizie.virgilio