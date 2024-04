Scuole chiuse per Ramadan? Valditara zittisce Soumahoro | “No alle feste non riconosciute dallo Stato”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 14 aprile 2024) “Il provvedimento è in dirittura d’arrivo. Non sarà più possibile chiudere una scuola in occasione di una festività non riconosciuta”. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe, dal palco della festa per i 40 anni della Lega Lombarda a Varese. Ma non èl’unica notizia data dal ministro, dopo aver chiuso le polemiche con la scuola di Pioltello e aver respinto al mittente le proposte di “italianizzare” il. “Oggi posso annunciare che abbiamo trovato 180 milioni per agenda Nord, un provvedimento che viene incontro ai ragazzi di quelle aree in cui c’è forte dispersione scolastica e spesso registriamo tassi di insuccesso”, ha detto ancora. “Le periferie del Nord devono avere le stesse possibilità formative. Si tratta di ...