Scuola | Zinzi Lega | “Da MIM 14mln per proroga contratti ATA | domani a Caserta ringrazieremo Valditara”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 14 aprile 2024). “Non possiamo che esprimere soddisfazione per la dotazione da parte del ministero dell’Istruzione di circa 14 milioni di euro per ladeidi circa 6mila collaboratori scolastici aggiuntivi delle categorie ATA. La visita disarà l’occasione giusta per ringraziare ancora una volta il Ministroper il suo impegno nel garantire continuità all’Agenda Sud, a favore del Mezzogiorno e della Campania. Siamo pronti ad accoglierlo, insieme ai tantissimi studenti, docenti e personale scolastico che stanno per concludere questo lungo fine settimana di formazione, didattica e confronto con il campus itinerante del Mim ‘Futura’. Sono le nostre migliori energie, espressione di un territorio che grazie al lavoro del Governo e ...