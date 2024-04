(Di domenica 14 aprile 2024) Nuovonell'area dei. Oggi, domenica 14 aprile,disono state avvertite anche in alcuni quartieri di Napoli come Vomero, Chiaia, Fuorigrotta, Pianura e Soccavo. Una, di magnitudo 3.7, è stata registrata dai sismografi dell'Ingv alle 9.44 a una...

Scosse di terremoto ai Campi Flegrei: sciame sismico in corso - Nuovo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. Oggi, domenica 14 aprile, Scosse di terremoto sono state avvertite anche in alcuni quartieri di Napoli come Vomero, Chiaia, Fuorigrotta, Pianura e ...today

