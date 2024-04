(Di domenica 14 aprile 2024) Milano, 14 aprile – Oggi, sul luogo dell’incidente, restava solamente unaauto coinvolte. Lo schianto avvenuto nella notte, verso le 3.30, ha però riguardato due vetture, entrate in rotta di collisione in via, all’angolo con via Beltrami. Cause e dinamica sono ancora in corso di accertamento: all’opera gli agenti della polizia locale che questa mattina, domenica 14 aprile, erano ancora impegnati nei rilievi. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, dopo il violento, unadue auto coinvolte si sarebbeta. In tutto, secondo quanto notificato dall’Agenzia di emergenza e urgenza lombarda, i feriti sarebbero tre, per soccorrere i quali si sono mobilitate tre ambulanze emedica. Le più ...

Per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati, oltre ai soccorritori del 118, anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del Gruppo XII Monteverde.Continua a leggere (fanpage)

Grave incidente a Roma , scontro auto moto in Via della Bufalotta . Ad avere la peggio è stato un centauro di 48 anni portato in codice rosso in Ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di ... (ilcorrieredellacitta)

Roma , 12 aprile 2024 – incidente mortale a Roma dove gli agenti dei Gruppi I Prati e Gpit della Polizia Locale sono intervenute per un grave incidente avvenuto in piazzale Maresciallo Giardino, ... (ilfaroonline)

Scontro in via delle Forze Armate: un’auto si ribalta. Gravi due donne - Milano, 14 aprile – Oggi, sul luogo dell’incidente, restava solamente una delle auto coinvolte. Lo schianto avvenuto nella notte, verso le 3.30, ha però riguardato due vetture, entrate in rotta di ...ilgiorno

Milano, tre feriti in un incidente frontale in via Forze Armate - Due sono gravi dopo lo Scontro fra auto che ha distrutto anche i semafori sospesi posti a parecchi metri d'altezza dal selciato ...rainews

All'Eridanea è già Scontro sulla nuova presidenza - CASALMAGGIORE - Acque ancora agitate all’interno della Canottieri Eridanea, che si appresta a dare il via al prossimo mandato triennale in un clima competitivo. Non a caso, a riprova delle visioni ...laprovinciacr