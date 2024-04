Scontro all’incrocio Due ferite in ospedale

(Di domenica 14 aprile 2024)a un incrocio di Chieve con due donnericoverate in ambulanza in codice giallo negli ospedali di Crema e di Cremona. Ieri intorno alle 16 una Renault Clio proveniente da Capergnanica e condotta da una donna del posto di 65 anni ha attraversato l’incrocio senza avvedersi che dalla sua sinistra stava sopraggiungendo una Opel Insignia alla cui guida c’era una giovane di 27 anni. Urto tremendo con la Opel che ha sbandato sulla sinistra, ha attraversato tutta la carreggiata, ha sbattuto contro un palo della luce, abbattendolo e poi è finita nel campo. Strada chiusa per circa due ore.

