Scarsa assistenza a cardiopatico | Asl 5 condannata dal tribunale Risarcimento all’anziano ricoverato

(Di domenica 14 aprile 2024) Sarzana, 14 aprile 2024 – Il paziente non era stato adeguatamente assistito nel corso della notte ma lasciato in una condizione psicofisica imbarazzante e umiliante nonostante le richieste di aiuto ripetutamente lanciate anche dal suo vicino di letto nella stanza dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Per questo comportamento l’Asl 5 spezzina è stataaldi 4 mila euro oltre le spese legali dal giudice deldella Spezia, la dottoressa Nella Mori, che ha accolto la richiesta dell’avvocato Alberto Antognetti difensore dei famigliari dell’uomo, al tempo dei fatti settantenne residente in Provincia. L’uomo nel 2015 era statoall’ospedale sarzanese per problemi cardiaci ma soffrendo anche di altre problematiche di deambulazione era stato accolto in un letto dotato di sbarre ...