Scacchi | Torneo dei Candidati 2024 | Nakamura | Gukesh e Lei Tingjie riaccendono le competizioni!

(Di domenica 14 aprile 2024) Ottava giornata, nonché prima, per così dire, di ritorno deldeisia in chiave maschile che femminile a Toronto. E per la determinazione degli sfidanti da una parte di Ding Liren e dall’altra di Ju Wenjun, a questo punto, è semplicemente lotta dichiarata. A creare tali presupposti, in campo d’uomini, sono soprattutto le vittorie di De di, che salgono rispettivamente in testa alla classifica (in coabitazione) e a mezzo punto. L’indiano, nel confronto tra connazionali con Vidit Gujrathi, una volta sfruttata un’inesattezza del suo avversario non molto dopo l’uscita dall’apertura (una Partita Italiana), sfrutta il tema dell’incolonnamento dei pezzi pesanti sulla colonna a e sfodera un attacco rapidamente in grado di sfociare in una combinazione di matto. Vistosi ...