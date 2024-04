Sassuolo Milan | Pioli | «Leao? Sta bene e quindi gioca»

Rafael Leao riporta in Milan in partita al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo. Super gol al termine di un'azione personale del portoghese (pianetamilan)

Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli rivoluziona la squadra - Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo-Milan. Pioli ha scelto di cambiare tanto, andando incontro ad un ampio turnover. Il Milan scenderà in campo contro il Sassuolo per una sfida interlocutoria in ...spaziomilan

Formazioni ufficiali Sassuolo-Milan, le scelte dei due allenatori - Alle 15:00 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra Sassuolo e Milan. Ecco le formazioni ufficiali Alle 15:00 andrà in scena il match valido per il campionato di Serie A tra ...calcionews24

Incubo Milan, nuova bufera Pioli: “Esonero” - Primo tempo horror per il Milan a Reggio Emilia contro il Sassuolo. L’uno-due dei neroverdi non ammette repliche: la decisione su Pioli è già arrivata ...calciomercato