Sassuolo-Milan | Pinamonti | “Abbiamo perso due punti Sull’Europeo…”

Milan fermato sul pari dal Sassuolo (3-3) - Il Milan non va oltre il pari al Sassuolo, per i rossoneri in arrivo un derby da incubo, con i cugini dell'Inter pronti a festeggiare lo scudetto in un San Siro rossonero. Sassuolo-Milan 3-3 Sassuolo ...sportpaper

Okafor salva il Milan, è solo pari col Sassuolo - Come già preannunciato alla vigilia, il turnover disposto da Pioli in vista del ritorno di coppa con la Roma ha presentato un Milan imbottito di seconde linee. In attacco c’è Leao ma non Giroud e ...gds

Sassuolo-Milan, due gol annullati a Chukweze per fuorigioco: cosa è successo - Il Milan ha raggiunto il pareggio contro il Sassuolo in rimonta, grazie a una grande prestazione di Chukwueze e dei compagni con Okafor che ha siglato il 3-3 nel finale di partita. Partenza in salita.ilmessaggero