Sassuolo-Milan | Maignan fuori per affaticamento | turnover Pioli | ma Leao gioca

(Di domenica 14 aprile 2024)o, 14 aprile 2024 –, dentro. Sono le ultime da casa, in vista della sfida di Reggio Emilia oggi (domenica) alle ore 15. In quello stadio, il Mapei, che poco più di due anni fa videconquistare il 19esimo scudetto della storia rossonera. Altri tempi, ora il tecnico siil futuro in pochi giorni di fuoco.-Roma-Inter, il trittico che può cambiare le sorti della stagione. Ieri (sabato), durante la rifinitura,ha accusato un leggeromuscolare. Nulla di grave, ma oggi giocherà Sportiello per evitare qualsiasi rischio in vista del ritorno di Europa League, giovedì prossimo all'Olimpico. Salgono invece le percentuali della titolarità di ...

