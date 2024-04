Sassuolo-Milan | dopo la Roma serve lanciare un segnale

Milano, 14 aprile 2024 – fuori Maignan , dentro Leao . Sono le ultime da casa Milan, in vista della sfida di Reggio Emilia oggi (domenica) alle ore 15. In quello stadio, il Mapei, che poco più di due ... (sport.quotidiano)

Dopo la prestazione tutt’altro che scintillante contro la Roma in Europa League, ecco la scelta di Pioli su Leao Il Milan dovrà rialzare la china dopo la sconfitta in Europa League in casa contro la ... (calcionews24)

Sassuolo-Milan: Sky o Dazn Dove vederla in streaming e in tv - Il Milan vuole blindare il secondo posto e centrare la sesta vittoria di fila in campionato, mentre il Sassuolo è a caccia di punti per la salvezza. Appuntamento al Mapei Stadium alle 15. L'arbitro ...gazzetta

Tuttosport: “Pioli al fortunato Mapei per… scacciare la Roma” - L’edizione odierna di Tuttosport ha commentato la partita di oggi del Milan, impegnato contro il Sassuolo al Mapei Stadium ...ilmilanista

Lotta salvezza, contro il Sassuolo il Milan 2. Il Lecce alla finestra guarda e spera - Alle 15.00 il Milan di Pioli va a fare visita al Sassuolo di Ballardini: la necessità di conservare energie fresche per il ritorno dei quarti di finale di Europa League con la Roma fa sì che i ...leccenews24