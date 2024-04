Sassuolo-Milan | Davide Ballardini | risultato positivo | ma quell’azione sprecata…

(Di domenica 14 aprile 2024)in conferenza stampa ha commentato il pareggio con soddisfazione e un rimpianto… Al Mapei Stadium, ilha pareggiato 3-3 contro il, nella partita della 32esima giornata di Serie A. I rossoneri avevano iniziato male, andando sotto 2-0 e successivamente si erano ritrovati sul 3-1. Poi però la squadra di Pioli ha evitato la sconfitta, trovando il pareggio negli ultimi minuti con il gol di Noah Okafor. Dopo la gara,è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico delsi è detto soddisfatto per la partita fatta dai suoi, che però sono calati negli ultimi 20-25 minuti. L’allenatore quindi, nonostante la rimonta subita, si tiene stretto il punto contro una grande ...

Roma, 14 apr. (askanews) – Il Milan rimonta al Mapei, ma non vanno oltre il pareggio col Sassuolo (3-3). Inizio tragico del Milan , sotto 2-0 dopo 10 minuti con i gol di Pinamonti e Laurienté. Una ... (ildenaro)

Sassuolo-Milan 3-3, rimonta rossonera e Pioli si salva - Sassuolo e Milan pareggiano 3-3 nel match pirotecnico della 32esima giornata della Serie A 2023-2024. Il Milan è secondo a 69 punti, a -13 dall'Inter capolista che può ulteriormente allungare e ...adnkronos

Sabatini critico: "Ormai ha il destino segnato, ma ha un lunatico in squadra" - Nel suo editoriale per calciomercato.com, il giornalista Sandro Sabatini ha parlato del momento che sta vivendo il Milan, soffermando anche sul futuro di Stefano Pioli: "I tifosi non parlano d'altro: ...areanapoli

Cassano: "È il miglior allenatore della Serie A". Ora i tifosi lo vogliono mandare via - In una puntata della Bobo TV l'ex calciatore Antonio Cassano aveva scacciato le critiche nei confronti di un allenatore italiano.areanapoli