Sassuolo-Milan | che sfortuna Chukwueze | due gol annullati per fuorigioco | questione di millimetri

(Di domenica 14 aprile 2024) Poteva essere una doppietta, invece Samuelha abbandonato il terreno di gioco del Mapei Stadium senza lasciare il timbro sul tabellino del matchincredibile per il calciatore dei rossoneri, che si è visto annullare due gol perdopo lunghi controlli Var perché si trattava di. Il primo, quello del provvisorio 1-2, al minuto 18?; il secondo, quello del provvisorio 3-3, al minuto 63?. Ad accomunare entrambi proprio una manciata diche hanno portato gli addetti al Var, una volta tracciate le linee per il, a non convalidare le reti. Il numero 21 ha poi lasciato il terreno di gioco per far spazio a Pulisic al 65?. SportFace.