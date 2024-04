Sassuolo-Milan 3-3 | rimonta rossonera e Pioli si salva

Marco Parolo , ex calciatore italiano, ha parlato a 'DAZN' dopo Sassuolo-Milan , partita della 32^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

Giornata strana ma il Lecce guadagna 2 punti su tutti: in attesa di Cagliari e Verona - In attesa del posticipo di serata tra Inter e Cagliari e di quello di domani tra Atalanta e Verona, oggi sono scese in campo Frosinone, Sassuolo ed Udinese. Le prime due hanno conquistato due pareggi ...pianetalecce

Calcio: Sassuolo-Milan 3-3 - Sassuolo e Milan 3-3 (2-1). Sassuolo (4-2-3-1) Consigli, Toljan (9' pt Tressoldi), Erlic, Ferrari, Viti, Obiang, Boloca (31' st Racic), Volpato (1' st Defrel ...ansa

Milan - Le condizioni di Kjaer e Thiaw dopo il match col Sassuolo - Dopo Sassuolo-Milan problemi fisici per Simon Kjaer e Malick Thiaw, un po' più serio quello del danese che ha accusato un problema muscolare al flessore mentre per il tedesco sarebbe un forte crampo.napolimagazine